Ecco l'aspetto di una persona affetta di nanismo risalente a 1.000 anni fa

Un team di ricercatori di un'università ha fatto un viaggio nel tempo. No, niente macchina per il viaggio nel passato (purtroppo) ma tecniche avanzate di ricostruzione facciale applicate a un cranio scoperto in Polonia. L'individuo in questione, vissuto tra il IX e l'XI secolo, soffriva di una forma di nanismo chiamata "achondroplasia".

Quest'ultima è la più comune forma di dismorfismo scheletrico. Alto solo 115 centimetri, questo uomo rappresenta una finestra aperta su un passato lontano, ma anche su una condizione medica che ancora oggi interessa molte persone.

La scoperta del cranio risale al 1990, in un cimitero a Łekno, in Polonia. Da allora, gli scienziati hanno lavorato con dedizione per diagnosticare la condizione e, infine, per ricostruire il volto dell'uomo (a proposito, ecco il vero aspetto di alcuni sovrani del passato). Utilizzando tecniche di scansione 3D e dati presi da ultrasuoni su individui viventi, i ricercatori hanno potuto aggiungere marcatori di spessore del tessuto molle in 31 diversi punti anatomici del cranio.

Il tocco finale è stato l'aggiunta di capelli e barba, un dettaglio che ha reso la ricostruzione ancora più realistica e affascinante. Questo studio, ancora in fase di revisione paritaria, rappresenta una pietra miliare nella ricerca scientifica e medica. Non solo perché è la prima ricostruzione facciale di un individuo con achondroplasia, ma anche perché apre nuove strade per la comprensione di come vivevano e venivano percepiti gli individui con disabilità in epoche remote.

