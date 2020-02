Nonostante il suo aspetto questo pesce potrebbe essere molto utile in futuro. Ecco perché

Una caratteristica peculiare del Cebidichthys violaceus, noto anche come l'anguilla scimmia, ha attirato l'attenzione di Donovan German, ricercatore in "Ecologia e biologia evolutiva". L'anguilla rientra nel 5% di specie di pesci che sono vegetariane, e si nutre solo con alghe speciali dei luoghi in cui vive.

I ricercatori volevano capire come facesse la creatura a sopravvivere con una fonte di cibo contenente un basso livello di lipidi, essenziali per tutti gli esseri viventi. "Abbiamo scoperto che il sistema digestivo del Cebidichthys violaceus è eccellente per abbattere l'amido", afferma German. "Abbiamo anche appreso che si è adattato per essere molto efficace nel rompere i lipidi, anche se questi rappresentano solo il cinque percento della composizione delle alghe. È un esempio convincente di ciò che chiamiamo specializzazione digestiva nel genoma."

Con i cambiamenti climatici che rendono l'allevamento del bestiame meno sostenibile, la scoperta promette di sviluppare nuove fonti di proteine ​​per il consumo umano. In particolare, per l'acquacoltura. "L'uso di ingredienti alimentari a base vegetale riduce l'inquinamento e costa meno", afferma Joseph Heras, primo autore del documento di ricerca.

"Tuttavia, la maggior parte dei pesci di acquacoltura sono carnivori e non sono in grado di gestire i lipidi delle piante. Il sequenziamento di questo genoma ci ha fornito una migliore comprensione di quali tipi di geni siano necessari per abbattere il materiale vegetale. Se analizziamo ulteriori genomi di pesci, possiamo trovare pesci onnivori con i geni giusti che potrebbero fornire nuovi candidati per l'acquacoltura sostenibile". Insomma, in futuro, si potrebbe sviluppare un sistema per rendere sostenibile la creazione di nuove forme di proteine, grazie a questi pesci "vegetariani".