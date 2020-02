Ecco l'aspetto di un pezzo di un gioco da tavola risalente alle prime invasioni vichinghe

Alcuni archeologi hanno trovato un pezzo di un gioco da tavolo vecchio 1200 anni su un'isola al largo della costa nord-orientale dell'Inghilterra. Si pensa che sia un pezzo appartenente ad "hnefatafl", un gioco simile agli scacchi.

La scoperta è avvenuta in un sito a Lindisfarne, una piccola isola con un grande significato religioso e culturale nella regione di Northumberland, da un team dell'Università di Durham nel Regno Unito e dall'organizzazione di archeologia DigVentures. Parte del valore del piccolo oggetto risiede nella sua epoca: secondo gli esperti, infatti, il pezzo risale al periodo in cui i vichinghi iniziarono a depredare la Gran Bretagna.

Tuttavia, i ricercatori non sono convinti che il pezzo sia stato portato dagli invasori. "Molte persone avranno familiarità con le versioni del gioco vichingo, e sono sicuro che si chiederanno se questo pezzo sia stato fatto cadere da un invasore durante l'attacco a Lindisfarne", afferma l'archeologa Lisa Westcott Wilkins di DigVentures. "Riteniamo che appartenga ad una versione del gioco che è stata giocata dalle élite della Gran Bretagna del Nord prima che i vichinghi ci mettessero piede".

Questo è solo il secondo pezzo di questo tipo scoperto nelle Isole britanniche. Gli scacchi arrivarono in Europa in seguito, durante l'XI e il XII secolo. "La pura qualità di questo pezzo suggerisce che non si tratta di un vecchio set da gioco", afferma l'archeologo David Petts della Durham University. "Qualcuno sull'isola stava vivendo uno stile di vita d'élite."

"È incredibile pensare che quando i vichinghi sbarcarono qui, in teoria, avrebbero potuto sedersi con i monaci di Lindisfarne per giocare a un gioco che sarebbe stato familiare a entrambe le culture, anche se quasi sicuramente avrebbero discusso sulle regole da recitare", afferma infine Westcott Wilkins.