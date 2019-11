Ecco l'aspetto delle possibili 'case' che saranno costruite su Marte

La società AI SpaceFactory, un'agenzia di architettura e tecnologia specializzata nella progettazione e stampa di habitat marziani, ha recentemente partecipato e vinto una competizione indetta dalla NASA per la creazione di possibili strutture abitative da posizionare sul Pianeta Rosso.

Quando saremo pronti a mandare gli umani a vivere sulla superficie di Marte, quest'ultimi avranno bisogno di un posto in cui vivere. Il tutto dovrà essere fatto sul posto, visto che inviare attrezzature e materiali da costruzione è quasi impossibile.

"Vogliamo un posto dove gli astronauti possano alloggiare", ha affermato il CEO della compagnia, David Malott, a Space.com. Gli edifici sul Pianeta Rosso "devono essere realizzati dai robot, utilizzando materiali già presenti su Marte", ha aggiunto poi l'uomo.

L'azienda conta di utilizzare un legante biopolimero miscelato con il basalto, una roccia comune su Marte. Questo materiale di costruzione non è solo estremamente resistente, ma anche "riciclabile al 100%".

Inoltre, cosa ancora più importante, il materiale in questione è anche più efficiente - in termini di risorse - rispetto al cemento e al calcestruzzo, utilizzati nella maggior parte dei progetti di costruzione sulla Terra. Senza contare che la sostanza non ha bisogno di enormi quantità di acqua o di energia.

La costruzione di questi habitat, chiamati Marsha, potrebbe essere effettuata anche sulla Terra. La prova che la tecnologia sviluppata per lo spazio può tornare utile - indirettamente - anche per scopi ben più nobili.