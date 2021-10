Ecco l'aspetto di una toilette di lusso di 2.700 anni fa a Gerusalemme

La definizione di "lusso", nonostante sia mutata nel tempo, è ben visibile e presente perfino nei reperti archeologici. Recentemente, infatti, gli esperti hanno trovato un bagno di lusso all'interno di una antica tenuta reale di Gerusalemme. Per farvi capire, i bagni privati sono stati trovati solo in pochissime località in Israele e Gerusalemme.

"Il bagno è scolpito nel calcare, con un comodo sedile e un buco nel mezzo, chiunque sia seduto qui sarebbe stato molto comodo", ha dichiarato Yaakov Billig, archeologo e direttore degli scavi per conto dell'Autorità per le antichità israeliane. Il bagno conteneva al suo interno anche 30/40 ciotole, utilizzate sicuramente per contenere deodorante per ambienti (ecco, invece, l'aspetto di un'antica toilette vichinga di 1.000 anni fa).

All'interno dell'antica tenuta gli addetti ai lavori hanno raccolti molti reperti, pietre decorate che sono state scolpite per vari scopi come capitelli in pietra, cornici di finestre e ringhiere e perfino i resti un giardino pieno zeppo di alberi e piante ornamentali; insomma, la prova che ai tempi in questo luogo vivevano le persone più ricche e importanti della zona.

Gli archeologi hanno scoperto per la prima volta i resti dell'antica dimora ad Armon Hanatziv, a Gerusalemme, due anni fa e gli scavi continuano ancora oggi. "Molto probabilmente era un palazzo di uno dei re del regno di Giudea", ha dichiarato Billig. Gli esperti sperano di riuscire a trovare anche dei campioni organici, così da capire gli stili di vita, le diete e le malattie dell'epoca. Potrebbe non sembrare, ma dagli escrementi gli scienziati possono capire molte cose... come ad esempio quando crollò questa antica civiltà Maya.