Questo è l'aspetto di tre mummie egiziane risalenti a 2.000 anni fa

Parabon NanoLabs, un'azienda di tecnologia del DNA, ha ricreato dei volti iper-realistici di tre mummie egiziane partendo soltanto dal loro codice genetico. La tecnologia utilizzata è quella che viene impiegata per creare gli schizzi degli assassini dopo che hanno commesso un crimine o di persone scomparse.

Gli addetti ai lavori della Parabon NanoLabs hanno utilizzato una tecnica chiamata "fenotipizzazione del DNA", che utilizza marcatori genetici per conoscere le caratteristiche di un volto, come il colore dei capelli, il tono della pelle e il colore degli occhi. Il metodo è stato applicato con il DNA di tre mummie di Abusir el-Meleq, un'antica città egiziana. A proposito, queste mummie ci rivelano i problemi comuni dei nostri antenati.

Le tre mummie morirono all'incirca tra il 1380 a.C. e il 450 d.C., ma c'è un problema. La fenotipizzazione del DNA non è molto affidabile quando - ovviamente - il DNA è degradato o contaminato da materiale batterico. Così come potrete immaginare, questo intoppo può verificarsi con del DNA antico come quello di queste mummie.

La tecnica, inoltre, anche in caso di materiale genetico in condizioni perfette non può produrre un profilo esatto e sono necessarie delle congetture per ricreare un volto. Quindi, per ricostruire il volto di questi tre uomini, oltre a scoprire colore degli occhi, della pelle e dei capelli, gli esperti hanno creato "mappe di calore" delle caratteristiche del viso e le loro misurazioni per ogni individuo.

Queste informazioni, successivamente, hanno permesso agli addetti ai lavori di creare i visi dei tre uomini (ecco, invece, l'aspetto di una guerriera vichinga dell'anno 1.000).