Potrebbe essere questo l'aspetto delle tute spaziali per Marte

L'obiettivo della NASA sembra essere ormai ben chiaro a tutti: Marte. L'agenzia spaziale americana vuole andare sul pianeta nel 2030, dopo aver usato come "trampolino di lancio" la Luna. Serviranno, in primis, anche delle nuove tute spaziali.

ILC Dover, la società di produzione aerospaziale che si è occupata delle tute per il programma Apollo, ha presentato il 28 agosto due nuovissimi modelli, Astro e Sol. Queste tute, afferma la società, sono state costruite pensando all'adattabilità.

Le due tute hanno funzioni differenti: Astro è stata pensata per essere indossata durante le passeggiate spaziali e per l'esplorazione planetaria, mentre Sol è stata pensata per essere indossata all'interno della cabina di un veicolo spaziale.

Nello spazio, peso in più significa denaro. Ogni chilo portato nello spazio può costare migliaia di dollari. Per questo motivo, la compagnia ha creato tute più leggere e versatili, risparmiando peso per trasportare più attrezzature ed esperimenti.

Astro, la tuta pensata per Marte o la Luna, introduce diverse migliorie, come ad esempio una migliore visibilità del casco. Gli esploratori spaziali saranno in grado di vedere i loro piedi, a differenza degli astronauti dell'Apollo che avevano una visibilità molto limitata (inciampare non era una cosa rara).

Sol accompagnerà gli astronauti nelle fasi di launch-and-entry (LEA), durante l'atterraggio o il lancio. Per Marte c'è ancora tempo e, molto probabilmente, queste nuove tute spaziali saranno utilizzate per tornare sulla Luna.