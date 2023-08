Aspiranti fotografi? Amazon sconta tante fotocamere mirrorless e per vlog di Sony

Avete visto le videocamere Blink scontate da Amazon fino a metà prezzo? Se non state cercando un nuovo sistema antifurto per la casa ma desiderate invece acquistare una fotocamere mirrorless per il vostro prossimo viaggio, l'ecommerce di Jeff Bezos viene in vostro aiuto, con tanti sconti su fotocamere e videocamere Sony di ogni fascia di prezzo.

Partiamo con la fotocamera Mirrorless Sony Alpha 7M2, scontata del 13% su Amazon e proposta al prezzo di 749 Euro, contro un MSRP pari a 859 Euro. Si tratta di una macchina fotografica mirrorless con sensore CMOS Exmor full-frame da 24 MP e stabilizzazione ottica integrata. Spendendo qualcosina in più, invece, potete portarvi a casa la revisione Sony Alpha 7M2K, che costa 899 Euro (il 14% in meno del prezzo consigliato, pari a 1.047 Euro).

Se invece non volete spendere così tanto e siete più interessati ai video che alle foto, a 499 Euro (contro un MSRP di 538 Euro) potete accaparrarvi la VLOG Camera Sony ZV-1F, che si farà apprezzare da tutti i vlogger o aspiranti tali per le sue capacità di ripresa video in 4K e per il suo schermo orientabile. A 200 Euro in più, con un prezzo di 699 Euro, sarà invece vostra la Sony Alpha ZV-E10, un'altra videocamera per VLOG con schermo orientabile e risoluzione pari a 24 MP.

Infine, Amazon propone con un consistente sconto del 24% anche il microfono Shotgun Sony ECM-G1 senza cavi e batteria, che viene venduto a 109 Euro, contro i 143,20 Euro di listino. Il microfono, che non necessita di cavi o di batteria per funzionare, è una combinazione perfetta con le fotocamere Sony per Vlog: grazie al suo audio unidirezionale, infatti, i vostri video saranno perfetti.

Prodotto scontato e 20 euro di bonus con HYPE Next.

Non solo ti abbiamo proposto il prodotto che tanto desideravi ad un prezzo scontatissimo, ti sveliamo anche come risparmiare altri 20 euro aprendo un ottimo conto online. Sì, perché sei ad un click dall'avere HYPE Next e tutti i suoi numerosi vantaggi: guadagni ottieni cashback, ricarichi gratis la carta e compri serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione inclusa sugli acquisti online. Costa 2.90 euro al mese, lo apri in 5 minuti e ottieni 20 euro di bonus una volta eseguita validamente la prima ricarica. Tutto chiaro? Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!