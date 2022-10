Aspirapolvere a batteria Xiaomi a meno di 100 euro da Unieuro, 40% in meno

Oltre allo smart TV Samsung QLED a 500 euro in meno, all’interno del volantino Sottocosto disponibile da Unieuro fino al 16 ottobre si trova anche una ottima promozione su un aspirapolvere a batteria Xiaomi, venduto a meno di 100 euro grazie a un taglio di prezzo del 40%.

Nello specifico, stiamo parlando del modello Xiaomi Vacuum Cleaner Light caratterizzato da un motore brushless ad alta velocità, capace di aspirare a 50 AW per un totale di 45 minuti dichiarati. Il filtraggio a tre fasi garantisce una separazione completa della polvere dall’aria e multiple spazzole e accessori permettono di arrivare ovunque e pulire qualsiasi parte della casa, complice il peso di soli 1,2 chilogrammi. Svuotare il contenitore della polvere e pulirlo con l’acqua è facilissimo, come anche lavare i filtri per riutilizzarli.

Questo aspirapolvere a batteria Xiaomi costerebbe 149,99 euro, se non fosse per il Sottocosto della catena di distribuzione italiana che porta il prezzo finale a 89,99 euro con spedizione gratuita. Il pagamento, per giunta, è effettuabile in 3 rate senza interessi con Klarna o PayPal a seconda delle preferenze. Insomma, se cercate un aspirapolvere a batteria poco costoso e pratico da usare, e non avete particolari esigenze lato potenza, questo è il modello che fa al caso vostro.

Ricordiamo, infine, che da Unieuro ci sono anche le nuove Offerte Solo Online settimanali fino al 16 ottobre.