Aspirapolvere Dyson 2021 in offerta su Euronics: il Black Friday continua!

Non c'è solo lo Sconto e Doppio Sconto IVA di Euronics. La catena di distribuzione infatti rilancia una promozione che ha il sapore di Black Friday, e che riguarda un'aspirapolvere senza fili a marchio Dyson.

Si tratta della Dyson V10 Motorhead 2021, che viene proposta a 399 Euro, con un risparmio del 7% rispetto ai 429 Euro di listino. La consegna a casa è gratuita così come il ritiro del'usato, mentre la protezione acquisto SERENA ha un costo di 39 Euro.

Nella scheda tecnica si legge che acquistando la V10 Motorhead gli utenti riceveranno a casa una stazione di ricarica. Tale promozione è valida solo online con consegna a domicilio (sono quindi esclusi gli acquisti con ritiro in negozio). Euronics evidenzia anche che l'offerta è disponibile salvo esaurimento scorte, e non fornisce molte informazioni sulla quantità di unità disponibili.

La scopa elettrica ha una potenza massima di 525 watt ed una capienza di 0,76 litri. Tra le altre promozioni disponibili in giornata odierna, troviamo gli Sconti Solo Per Oggi di Mediaworld che includono, analogamente a quanto fatto in passato, prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui troviamo TV, PC e smartphone. Anche Unieuro ha prorogato il Manà Manà Black Friday, che saràa ttivo fino al 2 Dicembre 2021.