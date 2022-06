Aspirapolvere Dyson V10 Absolute in offerta da Unieuro, Mediaworld rilancia

Oltre alle Offerte Solo Online rinnovate fino al 26 giugno, Unieuro in queste calde giornate di inizio estate sta proponendo anche l’aspirapolvere Dyson V10 Absolute in offerta sul suo sito. Tuttavia, la catena di distribuzione rivale Mediaworld ha deciso di fare di meglio abbassando ulteriormente il prezzo.

Recandosi sulla pagina dedicata al Dyson V10 Absolute sul portale Unieuro lo troviamo disponibile a 499 Euro ma, aggiungendo il prodotto al carrello, il prezzo scenderà del 5% a 474,05 Euro; non si tratta quindi di un taglio di prezzo così notevole, ma pur sempre di un risparmio comunque ben accetto. In risposta, però, Mediaworld ha rilanciato lo stesso aspirapolvere senza fili a 448 Euro anziché 499 Euro, con pagamento effettuabile in 20 rate Tasso Zero da 22,40 Euro al mese.

Per chi fosse interessato, dunque, Dyson V10 Absolute è un aspirapolvere progettato con contenitore da 0,76 L, motore che arriva a una potenza di aspirazione di 151 W, adatta anche alla pulizia dei tappeti per la polvere più ostinata. L’autonomia offerta dalla batteria a sette celle arriva a massimo 60 minuti al livello di aspirazione minimo. Tra gli accessori inclusi troverete la spazzola Direct Drive per tappeti, il rullo morbido per pavimenti duri e la mini turbospazzola per peli e spazi ristretti.

Sempre in questi giorni da Mediaworld troverete diversi TV Samsung in offerta nel contesto del volantino “Red Friday”, con tagli fino a 3.500 Euro.