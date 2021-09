Aspirapolvere Dyson V11 Absolute Extra Pro in offerta ad un prezzo speciale

Prezzo speciale proposto da Dyson sul proprio store ufficiale sull'aspirapolvere senza filo Dyson V11 Absolute Extra Pro ad un importo molto vantaggioso, con la possibilità di effettuare anche il pagamento rateale.

Nello specifico, l'aspirapolvere è disponibile a 749 Euro, con un risparmio di 50 Euro rispetto ai 799 Euro di listino imposti. Dyson sottolinea nella scheda tecnica che tale prezzo sarà disponibile fino ad esaurimento scorte, ma non è indicata alcuna stima sulle unità disponibili.

E' anche possibile effettuare il pagamento in tre rate da 249,66 Euro, senza interessi grazie all'opzione proposta da Klarna.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, la Dyson V11 Absolute Extra Pro include anche una batteria sostituibile ed il Floor Dok, oltre a due spazzole che sono in grado di adattarsi automaticamente a tutti i tipi di superfici e permettono di spazzolare a rullo morbido. L'autonomia dichiarata dal produttore è di 120 minuti in modalità Eco ma chiaramente tutto dipende dal tipo di utilizzo che se ne fa.

La consegna gratuita è garantita in 24 ore e Dyson da anche la possibilità di effettuare il reso facile e gratuito entro 30 giorni. La colorazione oro in questione, infine, è disponibile solo sullo store ufficiale di Dyson e non sugli altri canali.