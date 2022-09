Aspirapolvere Dyson V8 Absolute 2022 in sconto da Euronics fino 14 settembre

All’interno del volantino Back to School di Euronics disponibile fino al 14 settembre prossimo troviamo una promozione particolare che si distacca dall’insieme di prodotti d’elettronica e informatica interessati. Ecco a voi l’offerta del momento sull’aspirapolvere senza fili Dyson V8 Absolute del 2022.

Grazie alla catena stellata è possibile acquistare l’ultima edizione dell’aspirapolvere Dyson V8 Absolute al prezzo di 299 euro anziché 399 euro. Questo calo del 25% è attivo dal 1° settembre scorso e, come anticipato in apertura, resterà fino al 14 del mese. Il pagamento può essere effettuato in 3 rate da 99,66 euro al mese senza interessi, e la consegna è gratuita.

Ma quali sono le specifiche di questo modello? Dyson V8 Absolute ha una potenza massima di 115 W e potenza aspirante di 22 W, contenitore della polvere dalla capienza pari a 0,54 litri e autonomia massima prevista di 40 minuti. Non manca, poi, l’indicatore della tanica piena. Troviamo poi il filtro aggiuntivo per rimuovere particelle piccole fino a 0.3 micron, muffa, batteri, polline e fumo emettendo aria più pulita di quella che si respira. Infine, nel pacchetto sono inclusi kit di spazzole e accessori.

Se quindi state cercando un aspirapolvere senza fili per la vostra abitazione, questa offerta su questo modello specifico fa davvero al caso vostro.

Sempre presso la medesima catena di distribuzione è disponibile, tra l’altro, uno smart TV LG NanoCell 4K al 46% in meno.