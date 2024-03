Aspirapolvere ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI, sconto SHOCK con i coupon Amazon

Se siete tra coloro che sono alla ricerca di un robot aspirapolvere di nuova generazione, potete portare a casa a prezzo ridotto un nuovo robot ECOVACS della gamma DEEBOT, che è disponibile in preordine ad un prezzo molto interessante.

SUPER OFFERTA su robot aspirapolvere ECOVACS

Nello specifico, l’ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI può essere acquistato in preordine a 899 Euro, un prezzo reso possibile grazie al coupon sconto da 100 Euro che si può applicare spuntando la casella dedicata “applica coupon 100€”. Come si legge nelle condizioni, però, il codice sconto è valido fino al 9 Aprile 2024 salvo esaurimento, e viene applicato direttamente al check-out sul prezzo di listino di 999 Euro. Come sempre, consigliamo di effettuare il preordine a stretto giro.

Il robot aspirapolvere è in preordine e sarà disponibile a partire dal 10 Aprile 2024, motivo per cui la consegna è prevista o al day one o nei giorni successivi.

A livello tecnico, l’ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI è dotato di una mini stazione di svuotamento dell’acqua e della polvere, ma è dotato anche della tecnologia TrueEdge che adatta il panno agli angoli e con un sensore di prossimità da 1mm e la retrazione automatica, è in grado di rilevare e navigare attorno agli ostacoli.