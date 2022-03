Aspirapolvere senza fili in sconto su Amazon, ottima alternativa al Dyson

Dopo avervi parlato nel primo pomeriggio odierno delle cuffie Sony in offerta anche a metà prezzo, torniamo ancora una volta su Amazon Italia per trattare due ottime promozioni su aspirapolvere senza fili a marchio Rowenta: un modello è venduto a ben 134 Euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Sconti Amazon su aspirapolvere a batteria Rowenta

Rowenta RH6921 X-PERT 3.60 Aspirapolvere Senza Fili Potente, Scopa Elettrica Senza Fili Ricaricabile e Leggera, Aspirapolvere Senza Sacco, Autonomia 45 Min, Luci LED: 129,99 Euro

Aspirapolvere Senza Fili Potente, Scopa Elettrica Senza Fili Ricaricabile e Leggera, Aspirapolvere Senza Sacco, Autonomia 45 Min, Luci LED: 129,99 Euro Rowenta RH9878 X-FORCE 11.60 Aspirapolvere Senza Fili Potente con Kit Animal Care, Scopa Elettrica Senza Fili Leggera Multisuperficie, Tecnologia Flex, 3 Modalità, Autonomia 45 Min, Luce LED: 329,99 Euro

Entrambi i modelli citati sono venduti e spediti da Amazon e possono essere acquistati in unica soluzione o a rate secondo piano Cofidis. La consegna, dunque, non richiederà alcun costo aggiuntivo e avverrà in solamente un giorno se siete abbonati a Prime. Se desiderate misure di sicurezza ulteriori potrete optare per l’acquisto dell’estensione della garanzia per due o tre anni oltre il limite posto dal produttore. Infine, in assenza di chiare tempistiche di conclusione delle offerte consigliamo di effettuare l’acquisto il prima possibile per evitare di incorrere in un aumento dei prezzi.

Sempre su Amazon potrete trovare anche uno smart TV Sony OLED a oltre 500 Euro in meno.