Aspirapolvere iRobot e Xiaomi in sconto su Amazon, tagli fino 300 Euro

Dopo avervi proposto nella serata di ieri diversi prodotti Microsoft Surface in sconto su Amazon, torniamo sul sito della società statunitense per analizzare altre promozioni interessanti. A spiccare in queste ore sono soprattutto offerte su robot aspirapolvere iRobot e Xiaomi, con tagli di prezzo che arrivano anche a 300 Euro.

Sconti Amazon su robot aspirapolvere iRobot e Xiaomi

iRobot Roomba 692 Robot Aspirapolvere con Connessione Wi-Fi, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Sistema di Pulizia ad Alte Prestazioni con Dirt Detect, Smart Home e Controllo con App, Grigio Scuro: 239 Euro (269 Euro)

Robot Aspirapolvere con Connessione Wi-Fi, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Sistema di Pulizia ad Alte Prestazioni con Dirt Detect, Smart Home e Controllo con App, Grigio Scuro: 239 Euro (269 Euro) iRobot Roomba 971, Robot aspirapolvere WiFi, Power-Lifting, Dirt Detect, Adatto per peli di Animali Domestici, Tecnologia Imprint, Sistema Pulizia 3 Fasi, programmabile con App, Argento: 425,82 Euro (499 Euro)

iRobot Roomba i7+ (i7556) Robot aspirapolvere WiFi, svuotamento automatico, adatto per chi ha animali domestici, memorizza la planimetria della casa, programmabile, contenitore lavabile, argento: 699 Euro (999 Euro)

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S , Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Navigazione LDS, Potenza d'Aspirazione da 2.200Pa, Batteria da 2600mAh, 3 Modalità di Pulizia, Controllo tramite App, Versione Italiana: 234,20 Euro (299,99 Euro)

, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Navigazione LDS, Potenza d'Aspirazione da 2.200Pa, Batteria da 2600mAh, 3 Modalità di Pulizia, Controllo tramite App, Versione Italiana: 234,20 Euro (299,99 Euro) Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Collegamento con App, 3 Modalità di Pulizia, Potere Aspirante, Nero, Versione Italiana: 299,99 Euro (349,99 Euro)

Nessun robot aspirapolvere tra quelli proposti sopra raggiunge il suo prezzo più basso di sempre, ma si tratta comunque di offerte particolarmente interessanti se siete alla ricerca di un modello nuovo per la vostra casa. La società di Seattle si occuperà di vendita e spedizione, con consegna gratuita ai clienti Prime anche in un giorno. Il pagamento, come sempre, potrà essere effettuato a rate con Cofidis o, se disponibile, a rate con il piano firmato Amazon.

Attenzione, infine, ai coupon di sconto extra: nel caso dell’iRobot Roomba 971, infatti, potete trovare il pulsante di attivazione di un taglio del 10% ulteriore!

Sempre sullo stesso portale di e-commerce potrete trovare anche un TV DVB-T2 a meno di 150 Euro.