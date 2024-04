Aspirapolvere LEFANT LS1 ORA a META' PREZZO: ma conviene affrettarsi!

LEFANT LS1 Robot Aspirapolvere è ciò che ci vuole per pulire casa senza alcun sforo! Parliamo infatti di un elettrodomestico che, oltre a essere molto potente (3200 Pa),vanta un'autonomia da 150 Minuti, e che puoi gestire sia tramite app che a voce. Oggi puoi farlo tuo con il 52% pagando quindi solo 169,99 euro! Ma i pezzi disponibili sono pochi.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il robot aspirapolvere LS1 vanta la tecnologia di navigazione LIDAR, vale a dire il sensore laser in grado di rilevare la distanza. Il robot utilizza la tecnologia dell'intelligenza artificiale per pianificare in modo efficiente il percorso di pulizia e programmare accuratamente la pulizia.

Controllo programmato, a zone, spot e manuale. Puoi scegliere le aree e i punti da pulire sulla mappa del tuo telefono, pulire sarà semplicissimo!

LS1 può eseguire la scansione laser e salvare fino a 3 mappe della casa, impostare e salvare aree vietate per la pulizia, non andare in aree dove giocano i bambini, servizi igienici, ecc.

L'aspirapolvere robot ha una potenza di aspirazione fino a 3200 Pa e tre livelli di potenza di aspirazione per adattarsi a diversi tipi di rifiuti.

Sensore a infrarossi anticollisione 6D integrato, invece della collisione meccanica, rilevamento omnidirezionale a 720 gradi dell'ambiente circostante.

In grado di rilevare le scale così da non cascare. E' anche in grado di sollevarsi se incontra tappeti al fine di non danneggiarli.

Vuoi azzerare le spese di spedizione sui tuoi acquisti Amazon? Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. E se sei uno studente avrai ben 90 giorni gratis! Che cosa stai aspettando? Goditi tutti i vantaggi del programma Prime di Amazon, come l'accesso ai film e serie TV più amati di Prime Video e ai giochi gratis di Prime Gaming. Non ti basta? Amazon ti offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni Audible. Attiva l'iscrizione di prova a questi servizi!

Su Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning è uno dei più venduti di oggi.