Aspirapolveri lavapavimenti senza fili Dreame in sconto su Amazon, per poche ore

Dopo i due robot aspirapolvere Dreame in offerta, di cui abbiamo parlato nella giornata di ieri su queste pagine, continuiamo a spulciare la lista delle promozioni proposte dal marchio in occasione degli sconti di Primavera targate Amazon.

Quest'oggi siamo qui a proporre due sconti molto interessanti su altrettanti modelli di robot aspirapolvere senza fili, su cui è possibile godere di riduzioni fino al 20% rispetto ai prezzi di listino.

Di seguito i modelli interessati:

Dreame H12 Pro : 399,99 Euro (499,99 Euro)

: 399,99 Euro (499,99 Euro) Dreame H11: 196,35 Euro (249 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 3 Aprile 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 21 ore dal momento in cui stiamo scrivendo.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere l'estensione della garanzia per due anni al prezzo di 39,99 Euro o tre anni a 59,99 Euro semplicemente spuntando la casella dedicata.

I prodotti in questione beneficiano di tutti i vantaggi tipici del Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche previste dal programma di sottoscrizione.

Sul Dreame H12 Pro è possibile optare anche per il pagamento in cinque rate mensili da 80 Euro a costo zero ed interessi zero, mentre per quanto riguarda l'H11 non è disponibile la dilazione tramite Amazon ma solo esclusivamente con Cofidis, da scegliere direttamente al check out.