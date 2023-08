Aspirare il veleno di un serpente da una ferita funziona davvero?

Molti di noi hanno sentito parlare del vecchio trucco da cowboy: applicare un laccio emostatico e usare una lama per incidere la ferita del morso per aspirare il veleno. Questa pratica, che sembra uscita da un film d'azione, è davvero efficace?

La risposta potrebbe sorprendervi. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno nel mondo circa 5,4 milioni di persone vengono morsi da serpenti, con un numero di decessi che varia tra 81.000 e 138.000. Se fosse così semplice contrapporsi al veleno, molti di questi decessi potrebbero essere evitati.

Il metodo "taglia e aspira" è stato screditato qualche decennio fa, quando ricerche hanno dimostrato che si tratta di una tecnica controproducente. Il veleno (che si è evoluto per uccidere) si diffonde così rapidamente nel sistema della vittima che non c'è speranza di aspirarne una quantità sufficiente per fare la differenza.

Incidere e aspirare la ferita aumenta solo il rischio di infezione e può causare ulteriori danni ai tessuti. Anche l'uso di un laccio emostatico è pericoloso, poiché interrompe il flusso sanguigno e lascia il veleno concentrato in una sola area del corpo, potendo, nel peggiore dei casi, costare a qualcuno un arto.

Oggi, la raccomandazione è di non toccare la ferita e cercare immediatamente assistenza medica, cercando nel frattempo di rimanere calmi. È anche saggio ricordare l'aspetto del serpente per poterlo descrivere una volta ricevute le cure mediche appropriate. Le specie velenose tendono ad avere pupille ellittiche simili a quelle dei gatti, mentre i rettili non velenosi hanno pupille rotonde.