Questo aspiratore a mano Philips risucchierà tutto lo sporco! Che sconto

Philips Domestic Appliances MiniVac Aspiratore manuale vanta una comoda impugnatura rotonda per un utilizzo che non stanca mai, anche dopo diverse ore. E anche per raggiungere lo sporco negli angoli più ostili. Sconto del 41%, paga solo 64,99 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Potente flusso d'aria ciclonico a 2 stadi, per un'aspirazione che non teme confronti. Utile poi il fatto che sia senza sacchetto, per un filtraggio ottimale: il flusso d'aria ciclonico senza sacchetto fa ruotare lo sporco all'interno dell'aspirapolvere cordless, garantendo un'elevata aspirazione e prestazioni di pulizia.

Ciò lo rende anche comodamente riponibile e portatile con sé ovunque si vada. ‎Ecco le dimensioni totali: 16 x 12 x 35 cm. Inoltre, il fatto che pesi meno di 2 chili (per la precisione 1,87 kg) lo rende ancora più maneggevole e semplice all'uso.

Vanta anche una stazione di ricarica con supporto per accessori: è infatti possibile riporre comodamente il Philips MiniVac in una stazione di ricarica montata a parete o appoggiata sul tavolo. In questo modo, il MiniVac con la sua potente batteria è sempre pronto all'uso.

Tanti gli accessori inclusi nella confezione, anche per pulire l'auto. Include una spazzola piccola e grande, uno strumento per gli interstizi piccolo e grande e un tubo flessibile lungo, ideale per pulire anche i punti più difficili da raggiungere.

