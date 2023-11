AsRock arriva prima: ecco il bios per i Ryzen 7000G con grafica discreta!

Nella gara interna al supporto alle APU AMD Ryzen Serie 7000, nome in codice "Phoenix", a vincere è stata AsRock, che in queste ore ha già iniziato a distribuire il nuovo update per BIOS delle sue schede madri con il nuovo driver AGESA.

In particolare, la compagnia taiwanese ha pubblicato sul suo portale ufficiale un nuovo aggiornamento per il BIOS delle sue schede madri dotate di piattaforma X670, nello specifico per i modelli X670 Taichi e X670 Taichi Carrara.

Il nuovo BIOS arriva alla versione 2.0 e aggiorna il driver AGESA alla build 1.1.0.0, più grande della versione 1.0.8.0 di pochi megabyte. Sebbene anche la variante precedente contenesse il supporto ai nuovi Ryzen 7000G, vale la pena notare che secondo WCCFTech si trattava soltanto di una compatibilità preliminare.

La 1.1.0.0, invece, dovrebbe essere la versione definitiva, pronta per il lancio dei nuovi processori con grafica discreta integrata, nonostante la mancanza di un changelog che vada a confermarlo nella documentazione interna di AMD.

Ormai sembra tutto pronto per il reveal ufficiale e ricordiamo che solo qualche giorno fa in rete sono apparsi dei riferimenti espliciti ai Ryzen 7500G e 7300G, avvistati assieme ai dati di spedizione dei primi processori AMD di prossima generazione per il segmento laptop, i Ryzen 8840U e 8540U.