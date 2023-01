AsRock, la folle idea: trasformare le schede madri B650 in X670? Ecco come

Dopo averci incuriositi con il monitor AsRock da infilare nel case, l'esuberante produttore taiwanese è tornato a colpire con un curioso kit di espansione attualmente presente in una specifica linea di schede madri basate su piattaforma B650 per AMD Ryzen Serie 7000.

Stiamo parlando dell'AsRock X670 XPANSION KIT che lo youtuber Level1Techs ha mostrato in tandem alla sua B650 Live Mixer.

La scheda di espansione, che occupa uno slot PCIe x4, nasconde al suo interno un chip Promontory21 aggiuntivo, che permette di aggiungere una serie di possibilità altrimenti assenti sulle schede B650, dotate di un singolo controller invece dei due presenti nelle X670.

Con questa scheda, è possibile aggiungere due slot M.2 NVMe, tre USB-A, una USB-C, due ingressi SATA e, dulcis in fundo, un ingresso Ethernet a 10 Gbps.

Purtroppo, allo stato attuale non è ancora possibile acquistare questo kit e soprattutto la compatibilità sembra essere stringente: non solo serviranno determinate schede madri, ma anche uno specifico BIOS che ne abiliti la comunicazione ottimale.

Come sempre, vi lasciamo in calce il video in cui Level1Techs ha mostrato per primo questa chicca per piattaforma AMD, ricordandovi che insieme alle schede madri di nuova generazione AsRock ha lanciato un dissipatore attivo per unità M.2, già in dotazione in alcuni modelli, come le X670E Taichi.