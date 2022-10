ASRock presenta il dissipatore attivo per SSD M.2 che non pensavate di volere

Anche le unità a stato solido meritano un discreto grado di comfort: ASRock lo sa e, specie con l'arrivo delle schede madri con supporto allo standard PCIe Gen5, le cose potrebbero farsi a dir poco scottanti.

Sappiamo bene quanto sia importante mantenere le temperature di queste unità entro determinati range operativi, soprattutto in virtù delle velocità incredibili degli SSD PCIe Gen5, e per questo motivo il colosso taiwanese dell'informatica ha lanciato un nuovo accessorio per le sue schede madri, già incluso in confezione con alcuni modelli e ora finalmente disponibile in formato retail.

Parliamo del dissipatore attivo ASRock Blazing M.2 Fan Heatsink che, come suggerisce il nome, è dotato di una ventola in grado di tenere a bada anche le unità più esuberanti. Ne esisteranno cinque varianti e andranno a coprire un ampio spettro di schede madri del produttore, indipendentemente dalla piattaforma.

La compatibilità, infatti, sarà garantita sia per Intel Raptor Lake che per AMD Ryzen 7000, con supporto alle schede con chipset X670E, B650E, B650 e Z790.

La lista completa prevede il supporto a

X670E Steel Legend - modelli 1 e 2

X670E Pro RS - modelli 1 e 2

X670E PG Lightning - modelli 1 e 2





B650E Taichi - modello 5

B650E Steel Legend WiFi - modelli 1 e 2

B650E PG Riptide WiFi - modelli 1 e 2

B650 LiveMixer - modelli 1 e 2

B650 Pro RS - modelli 1 e 2

B650 PG Lightning - modelli 1 e 2

B650M PG Riptide WiFi - modelli 1 e 2

B650M PG Riptide - modelli 1 e 2





Z790 Taichi Carrara - modelli 3 e 4

Z790 Taichi - modelli 3 e 4

Z790 Steel Legend WiFi - modelli 3 e 4

Z790 PG Riptide - modelli 3 e 4

Z790 LiveMixer - modelli 3 e 4

Insomma, ce n'è davvero per tutti, a patto di acquistare una scheda madre ASRock di nuova generazione. Inoltre, ricordiamo che il modello X670E Taichi, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione del Ryzen 9 7950X, ha già questo dispositivo in dotazione!