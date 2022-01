ASRock sorprende tutti: introdotto supporto Ryzen 5000 alle schede madri X370

Giusto qualche giorno fa abbiamo visto come AMD stia pensando alla compatibilità dei chip Ryzen 5000 con schede madri serie 300. Si tratta di un problema su cui la società sta riflettendo pazientemente...al contrario di ASRock, diventato ufficialmente il primo produttore di schede madri a supportare le Ryzen 5000 sulla gamma X370.

A notare questa grande novità sono stati i colleghi di VideoCardz nella mattinata odierna sul portale ufficiale ASRock. Gli sviluppatori della azienda taiwanese hanno infatti rilasciato il BIOS ufficiale per la scheda madre X370 PRO 4, elencata ora tra i modelli che supportano le CPU Ryzen 5000 “Vermeer” di AMD. Così facendo, come anticipato, è diventato il primo produttore a rilasciare un BIOS stabile contro le restrizioni imposte dal team rosso stesso: nonostante l’esistenza di vari BIOS BETA in passato anche per altri marchi, nessuno di essi ha mai pensato di muoversi come ASRock.

Quest’ultima ha chiarito che questo nuovo BIOS rimuoverà il supporto per le CPU più vecchie come Ryzen 2000, Ryzen 3000G, Ryzen 2000G; quindi, prestate attenzione nel caso in cui siate possessori di X370 PRO 4 e desideriate effettuare l’aggiornamento in questione.

Ancora non è chiaro se AMD abbia effettivamente concesso ad ASRock il release del BIOS o se si tratti di una mossa effettuata completamente in autonomia. Tramite Twitter, ASRock Japan ha risposto ad alcuni commenti dichiarando che “ora spetta ad AMD gestire la situazione”, dando o meno il via libera ai vari produttori per il rilascio dei BIOS ufficiali. Staremo a vedere come si evolverà la vicenda.

Rimanendo nell’universo AMD, la CPU Ryzen 7 5800X3D potrebbe avere un lancio problematico sul mercato internazionale.