AsRock svela la prima Radeon RX 6600XT ITX per Gaming PC ultracompatti

Il lancio ufficiale della Radeon RX 6600XT ha fatto felice chi era in fervente attesa di una valida alternativa per il gaming in FullHD senza compromessi. Accolta in maniera tiepida invece la notizia dell'assenza di un modello Reference che, fra le altre cose, era attesa in formato ITX.

Nelle ultime ore, per fortuna, ci ha pensato AsRock a colmare questo gap nell'offerta custom della Radeon RX 6600XT. Ecco quindi la AsRock RX 6600XT Challenger ITX con GPU AMD Navi 23 e 8GB di RAM GDDR6 su bus a 128-bit.

La piccola del produttore taiwanese sarà sicuramente l'obiettivo dei tantissimi appassionati alla ricerca di una soluzione compatta ma efficace nel raggiungere alte prestazioni nel gaming a 1080p. Ricordiamo che la 6600XT arriverà sul mercato l'11 agosto a un prezzo consigliato di 379 Euro e molto probabilmente questo sarà uno dei modelli favoriti per rientrare in questa fascia di prezzo.

Con un TBP di 160W e una frequenza massima di 2589MHz su 2048 Core, la nuova Radeon si preannuncia come un'acerrima rivale della RTX 3060. Entrambe le proposte avranno a disposizione la barra ridimensionabile. Nel caso di AMD, questa nuova metodologia per l'utilizzo del framebuffer prende il nome di Smart Access Memory. Al suo fianco, non possiamo non ricordare che giusto da pochissime settimane, il team red ha svelato FidelityFX Super Resolution, una nuova tecnica di upscaling spaziale in grado di offrire il 30% in più di prestazioni senza compromettere particolarmente la qualità visiva.