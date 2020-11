ASRock svela X570 PG Velocita, la nuova scheda madre per CPU AMD Ryzen 5000

Mentre i processori AMD Ryzen 5000 con architettura Zen 3 continuano a sorprendere sempre più utenti sconfiggendo record su record, le aziende produttrici di schede madri rilasciano sempre più modelli compatibili con le CPU. L’ultima è ASRock, la quale ha presentato ufficialmente la versione X570 PG Velocita per performance elevate.

ASRock X570 PG Velocita è una scheda madre che fa parte della linea Phantom Gaming e ciò si vede anche dal design scelto, con tagli moderni e colori argento, nero e rosso che la rendono decisamente “cattiva”. È chiaro che questo modello, come anche le schede madri B550 Unify presentate da MSI qualche settimana fa, supporterà tutti i processori Ryzen con socket AM4, alimentando la presa con un design a 14 fasi di alimentazione dotata anche di VRM Digi Power; sarà presente una configurazione con connettore a 8+4 pin e un dissipatore di calore XXL in lega di alluminio.

Lato funzionalità, ASRock garantisce il supporto di memorie RAM DDR4 fino a 128GB totali e velocità pari a 5000 MHz (per CPU AMD Ryzen 5000 “Vermeer”, Ryzen 4000G “Renoir” e Ryzen 3000 “Matisse”) o 3600 MHz per la serie Ryzen 2000. Non mancano poi due slot PCIe 4.0 x16 (x8 + x8 elettrico), tre slot PCIe 4.0 x1 e due Hyper M.2 PCIe Gen 4, questi ultimi entrambi dotati di dissipatori M.2 Armor; per l’archiviazione, invece, la scheda madre X570 PG Velocita presenta 8 porte SATA III.

Infine, le porte I/O interne includono due porte USB 2.0, due USB 3.2 Gen 1 e un USB 3.2 Gen 2 anteriormente; il pannello posteriore, invece, è dotato di schermo I/O preinstallato con 2 porte per antenna, 1 porta HDMI, 1 DisplayPort 1.4, porta di uscita SPDIF ottica, 1 USB 3.2 Gen 2 (tipo A), 1 USB 3.2 Gen 2 (tipo C), 6 porte USB 3.2 Gen 1, 1 porta LAN RJ-45 (controller LAN Killer E3100G da 2.5G), un pulsante flashback del BIOS e un jack audio HD a 7.1 canali (Realtek ALC1220 + NE5532 AMP 600 Ohm).

Purtroppo, però, il prezzo non è ancora noto; non ci resta dunque che attendere gli aggiornamenti del caso tramite i loro canali ufficiali. Altra azienda che si è già aggiunta ad ASRock e MSI è ASUS, che già a inizio ottobre ha svelato le nuove schede madri ASUS ROG Crosshair VIII DARK HERO e ASUS ROG STRIX B550-XE Gaming WiFi sempre per CPU AMD Ryzen 5000, processori di cui noi abbiamo recensito i modelli Ryzen 5800X e 5900X.