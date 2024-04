ASSASSIN IV Dissipatore Aria per CPU con 7 HeatPipes: ORA c'è il COUPON!

DeepCool ASSASSIN IV Dissipatore Aria vanta un flusso d'aria ottimale ed offre la massima compatibilità. Per passare dalla modalità Quiet (22,6 dB(A)) a quella Performance basta premere un interruttore. Così potrai intensificare forza d'azione. Dissipatori a doppia torre con sette heat pipe in rame. Approfitta del coupon e paga il 20% in meno!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Le ventole sono state progettate con un motore a 6 poli trifase silenzioso ed efficiente e sono grandi rispettivamente 120 e 140 mm. Per un flusso d'aria ottimale a un livello di rumore ridotto.

Supporta la maggior parte delle moderne CPU Intel e AMD, mentre la ventola da 120 mm riposizionabile garantisce la massima compatibilità con i moduli RAM RGB ad alto profilo.

Oltre a non produrre rumore, occupa anche poco spazio, essendo alto 164 mm, supporta ampiamente Intel LGA 1700/1200/115X/20XX e AMD AM5/AM4. Basta sfruttare le apposite staffe presenti nella confezione.

Avvertenze: da evitare l'acquisto se si possiedono le seguenti schede madri: ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI / ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI / ROG STRIX B760-G GAMING WIFI / ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI / MSI MEG X570 GODLIKE / MSI B650M APE WIFI / ROG CROSSHAIR X670E GENE / MSI MEG Z790 ACE / ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI / Asus ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI / Asus ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI.

Sei uno studente? Puoi approfittare della speciale promozione Amazon Prime Student. TRE MESI gratis di servizio offerti da Amazon, per avere spedizioni gratuite Prime, film e serie TV Prime Video, i giochi Prime Gaming e tanto altro! Costa stai aspettando?