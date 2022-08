L'uccisione di Freya dimostra che all'uomo, se sono un ostacolo, non importa degli animali

La storia del tricheco Freya ci fa capire che l'essere umano non ha capito nulla della sua posizione nel mondo. Dove l'uomo, invece di preservare e proteggere, distrugge e divora tutto quello che può. Una dimostrazione di quanto detto è successa recentemente, dove un essere senziente è stato assassinato senza aver fatto alcun male.

Tutto è accaduto in Norvegia, Oslo, a luglio di quest'anno. Qui Freya aveva l'abitudine di prendere il sole sulle imbarcazioni altrui e vicino alle persone. Le autorità avevano pianificato di costruire una speciale piattaforma galleggiante capace di sostenere il suo peso e poterla spostare dolcemente lungo la costa in una posizione migliore.

Tuttavia ciò non è mai accaduto perché la creatura è stata soppressa. Il motivo? Le autorità locali avevano proibito ai bagnanti di avvicinarsi all'essere vivente perché considerato potenzialmente pericoloso (in fin dei conti è pur sempre un animale selvatico) ma poiché molti hanno disubbidito agli avvertimenti il governo locale ha deciso di sopprimerla.

"Sono imprevedibili nel loro comportamento", afferma Erik Born, uno scienziato senior presso il Greenland Institute of Natural Resources, "e sono perfettamente in grado di catturare una foca con le loro pinne anteriori e pugnalarla a morte." Per molti, questa abilità era molto pericolosa e "un tricheco pesante mezza tonnellata - con zanne affilate - che nuota tra le persone è piuttosto rischioso." Man mano che veniva circondato da persone, inoltre, il mammifero pinnipede mostrava sempre più stress e nervosismo.



C'è da dire, però, che a parte l'irruzione nelle navi altrui, il tricheco non aveva fatto alcun male a nessuno e, anzi, era diventata una sorta di star locale. Secondo il dottor Jeff W Higdon, biologo canadese di mammiferi marini dell'Artico, la colpa è degli esseri umani: "Il comportamento umano ha aumentato significativamente il rischio perché il buon senso non ha prevalso tra i turisti".

"Attraverso le osservazioni in loco della scorsa settimana è stato chiarito che il pubblico ha ignorato l'attuale raccomandazione di mantenere una chiara distanza dal tricheco", afferma Frank Bakke-Jensen, funzionario della direzione norvegese della pesca. "Pertanto, ha concluso la Direzione, la possibilità di potenziali danni alle persone era alta e il benessere degli animali non veniva mantenuto."

Freya, in sostanza, è stata uccisa perché esisteva la possibilità di far male a un essere umano. Una domanda sorge spontanea: non si poteva fare niente per impedire questo barbarico assassinio?



Prima dell'eutanasia i membri dell'Istituto di ricerca marina (IMR) hanno sconsigliato ai funzionari norvegesi di anestetizzare la creatura per spostarla in altre zone poiché molto probabilmente avrebbe cercato sicurezza in acqua e sarebbe annegata a causa del ritardo dell'anestetico. Tentare di immobilizzare l'animale sarebbe stato, invece, controproducente perché "poteva portare a stress fisiologico e, in casi estremi, causare la morte".



L'IMR ha anche considerato di mettere una rete sotto una barca con l'obiettivo di catturare Freya, ma c'erano possibilità molto alte che rimanesse impigliata, rischiando di annegare. La decisione migliore era quella di costruire una gabbia a cielo aperto per intrappolare il mammifero in sicurezza.



Alla fine, la scelta della Norvegia la sappiamo: a causa dell'alto rischio di danneggiare o di uccidere la bestia e per "l'uso significativo delle risorse" e dei costi necessari per il trasporto, non era possibile trasferire Freya. In poche parole si è preferito uccidere l'essere vivente piuttosto che fare di tutto per salvarlo.

I trichechi sono animali protetti e in via di estinzione e alcuni di essi, come Wally, viaggiano in tutto il mondo. Solo che a differenza della vergognosa gestione di Freya, i funzionari del Regno Unito hanno costruito dei pontoni appositamente costruiti per far riposare la creatura senza disturbare la proprietà privata e per tenerlo fuori dalla portata dei suoi "fan".