L'asse della Terra si è spostata a causa dei cambiamenti climatici

Si tratta sicuramente di un fatto abbastanza noto ai più: il cambiamento climatico prodotto dall'uomo ha aumentato lo scioglimento dei ghiacciai nelle regioni polari per decenni. Negli anni '90, infatti, la ridistribuzione dell'acqua sulla superficie terrestre a causa dello scioglimento glaciale ha causato uno spostamento dell'asse del pianeta.

L'asse della Terra non è statico, ma cambia per ragioni che non sono ancora del tutto chiare agli scienziati. Una delle ragioni proposte dietro al cambiamento riguardano i cambiamenti nella distribuzione dell'acqua sulla superficie. Quando una grande massa della Terra si muove, infatti, provoca anche il movimento dell'asse, e quindi i poli si spostano di conseguenza.

Gli scienziati, dal 2002, sono stati in grado di esaminare questo movimento grazie ai dati forniti dalla missione Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE). Le nuove scoperte degli scienziati hanno rivelato che la perdita d'acqua dovuta allo scioglimento dei ghiacciai nelle regioni polari del pianeta è stata il motore principale dello spostamento verso est dell'asse terrestre. La direzione dell'asse terrestre si è spostata da sud a est, mentre la velocità media di questa deriva dal 1995 al 2020 è stata 17 volte più veloce dal 1981 al 1995.

La perdita d'acqua dalle regioni non polari ha avuto un ruolo anche nelle aree in cui grandi quantità di acque sotterranee sono state utilizzate per scopi agricoli. "Il cambiamento dell'asse terrestre non è abbastanza grande da influenzare la vita quotidiana. Potrebbe cambiare la durata della giornata che sperimentiamo, ma solo di millisecondi" afferma Vincent Humphrey, uno scienziato del clima presso l'Università di Zurigo (non coinvolto in questa ricerca).