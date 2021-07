Assegnati a Mediaset i diritti tv della Coppa Italia: superata la Rai

La Lega Calcio riunitasi oggi avrebbe assegnato a Mediaset i diritti televisivi di Coppa Italia e Supercoppa Italiana, interrompendo il regno della Rai che negli ultimi anni ha sempre trasmesso le due competizioni.

Secondo quanto raccolto da Calcio e Finanza, l'emittente di Piersilvio Berlusconi avrebbe presentato un'offerta da 48,2 milioni di Euro a stagione, per la trasmissione sia in chiaro che in pay delle due coppe. La Televisione di Stato, invece, avrebbe mantenuto i diritti radiofonici con un'offerta da 400 mila euro.

Complessivamente, la Lega intascherà il 37% in più da Coppa Italia e Supercoppa Italiana rispetto al triennio che si è da poco concluso. Questo incremento è legato al nuovo format della Coppa Italia che, nelle intenzioni dei dirigenti, dovrebbe assicurare una maggiore competitivà e partite più spettacolari. La Nuova Coppa Italia infatti prevede la partecipazione di tutti e 20 i club di Serie A, 20 squadre di Serie B e 4 di Lega Pro.

L'ufficialità da parte dei diretti interessati ancora non è arrivata, ma dopo aver portato a casa i diritti tv pay della Champions League, la TV di Cologno Monzese porta a casa un altro pacchetto importante che va a completare l'offerta sportiva per il prossimo triennio.