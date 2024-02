L'assenza di gravità non esiste persino nello spazio, ecco cos'è in realtà

Lo spazio sembra un regno in cui vige l'assenza di gravità, un luogo dove il concetto di peso perde il suo significato ordinario, ma è davvero così? La risposta, sorprendentemente, è no. Il termine "zero-G", a lungo utilizzato per descrivere questa apparente mancanza di gravità nello spazio, è in realtà un'espressione imprecisa.

In verità, non esiste un luogo nell'universo dove la gravità sia assente. Invece, il termine più corretto per descrivere questa condizione è "microgravità", che tuttavia non cattura pienamente il motivo per cui gli astronauti sembrano fluttuare nello spazio. La gravità è una delle quattro forze fondamentali dell'universo, insieme alle forze elettromagnetiche, nucleari forti e deboli.

È la più debole di queste, ma la sua presenza è costante: più massivo è un corpo, maggiore è la sua attrazione gravitazionale. La forza gravitazionale diminuisce con l'aumentare della distanza, ma non raggiunge mai lo zero (e non è mai cambiata dalla nascita del cosmo). Quindi, anche a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, che orbita a circa 400 chilometri dalla superficie terrestre, la gravità terrestre è ancora significativamente presente. Ma allora, come si spiega la sensazione di assenza di peso?

La risposta sta nel concetto di "caduta libera". Gli oggetti in orbita, come la Stazione Spaziale Internazionale, si muovono a una velocità tale da bilanciare costantemente la forza di gravità che li attira verso il pianeta. Questo movimento crea una condizione in cui le forze agiscono in modo tale da annullare la sensazione di peso. Gli astronauti, quindi, non sono privi di gravità, ma sono in uno stato di caduta libera perpetua attorno alla Terra, una danza continua in cui si lanciano verso il pianeta e lo mancano continuamente.