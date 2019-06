Nonostante le assenze, Greta Thunberg ha ricevuto una pagella invidiabile

La scelta di Greta Thunberg di abbandonare la scuola per un anno evidentemente non è dettata da una cattiva condotta. La giovane sedicenne infatti ha da poco concluso con il massimo dei voti il nono anno alla Kringlaskolan a Soedertaelje di Stoccolma.

Il quotidiano svedese Dagens Nyheter ha infatti pubblicato la pagella dell'attivista che ha creato il movimento Fridays For Future a difesa del clima, che non può che far sorridere (cosa che accade raramente) la giovane: quattordici A, che rappresentano il massimo dei voti, su diciannove materie. Voti che rendono a tutti gli effetti Greta una studente modello.

Greta eccelle in matematica, inglese, francese, fisica, e storia, mentre in svedese, ginnastica e scienze del consumo ha ottenuto "B" come valutazione, che equivale al 9 del nostro sistema scolastico.

Non sono pesate evidentemente le assenze dai banchi: nell'ultimo anno la svedese non è solo stata assente tutti i venerdì per protestare, ma anche in altri giorni per prendere parte a manifestazioni pubbliche ed internazionali, tra cui il vertice di Davos o gli incontri con leader globali come Barack Obama che proprio ieri le ha dato il suo supporto.

Un altro riconoscimento importante potrebbe arrivare proprio dalla Svezia: secondo i bookmakers Greta sarebbe la principale indiziata per ricevere il Nobel per la pace.