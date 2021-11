Siete degli assi a dire le bugie? Arriva la 'macchina della verità' capace di smascherarle

Il volto umano è un complesso apparato muscolo-nervoso, capace di mostrare emozioni e stati d’animo. Uno studio ha scoperto quante emozioni il volto umano può esprimere, ma ci sono una serie di micro-espressioni e segnali dalla natura impercettibile. Grazie alla loro analisi, è stata sviluppata una macchina della verità capace di svelare le bugie.

Ricercatori dell’Università di Tel Aviv hanno realizzato un sistema di apprendimento automatico che, analizzando le micro-espressioni del volto, è riuscito a rivelare nel 73% dei casi i soggetti che mentivano.

In merito al sistema, il neuroscienziato Dino Levy ha dichiarato che non si tratta di uno strumento perfetto "ma migliore di qualsiasi tecnologia esistente".

L’analisi delle espressioni facciali viene effettuata mediante elettrodi posizionati sul volto che misurano i movimenti e le flessioni impercettibili dei muscoli facciali. Queste apparecchiature sono state utilizzate per testare 40 volontari, a cui è stato chiesto di pronunciare affermazione veritiere e menzogne, in modo da addestrare un algoritmo di apprendimento automatico, il quale ha cominciato a riconoscere schemi e modelli delle espressioni facciali.

Ad oggi gli strumenti utilizzati, tra cui i poligrafi, attuano verifiche sulla base di dati di risposta fisiologici come l’aumento della frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e la frequenza respiratoria. L’unica “falla” di questo sistema è la possibilità, per persone addestrate, di riuscire a ingannare lo strumento.

Un accenno storico alla possibilità che le emozioni trapelate dal volto possano smascherare un bugia risalgono a Charles Darwin. Nel 1872 affermava che "I muscoli del viso che sono meno obbedienti alla volontà, a volte tradiranno da soli un'emozione lieve e passeggera". In merito al padre dell’evoluzione, è stata recentemente ritrovata una nota di Darwin che modificherà la coltivazione.

Dato che queste micro-espressioni sono impercettibili e appaiono per circa 40-60 millisecondi, la loro identificazione è molto complessa. La strumentazione sviluppata dai ricercatori sfrutta modelli teorici su cui sono basati tecniche di indagine per identificare l’attività elettrica dei muscoli, nota come elettromiografia della superficie facciale.

I ricercatori hanno realizzato un nuovo tipo di elettrodi più sensibili e agevoli, rispetto ai passati dispositivi, affiancati da un sistema di apprendimento automatico, addestrato ad identificare e valutare le micro-espressioni facciali.

"Abbiamo rilevato con successo bugie in tutti i partecipanti e lo abbiamo fatto significativamente meglio dei rilevatori umani non addestrati" affermano Levy e i collaboratori dello studio.

Secondo i ricercatori, però, l’algoritmo necessita di un maggiore sviluppo e, per ora, risulta in grado di valutare affermazioni molto basilari.

Si tratta di un tema di difficile approccio e dalla natura complessa, poiché la rilevazione necessita della valutazione di fattori come l’omissione, l’evasione e sfruttamento di linguaggio ambiguo per nascondere la verità.

"La nostra speranza è che alla fine, dopo lo sviluppo e test approfonditi, questo possa fornire una seria alternativa ai test del poligrafo" ha dichiarato Levy.

Il team di ricerca è intenzionato a continuare la sperimentazione per addestrare con più efficacia l’algoritmo di riconoscimento, sottoponendolo a una vasta gamma di volontari e ad uno spettro di menzogne più variegato e complesso.

"C'è una miriade di possibili manifestazioni di inganno, e ne abbiamo semplicemente scoperte due" concludono i ricercatori.