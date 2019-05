Assieme al Beresheet sulla Luna si è schiantata pure una copia integrale di Wikipedia

Il Beresheet della SpaceIL, la sonda che si è schiantato sulla Luna per colpa di un glitch portava con se anche una copia integrale di Wikipedia in lingua inglese. Si pensa che il disco con ogni singola voce enciclopedica sia sopravvissuto all'impatto, e ora si tenta di localizzarlo.

Le probabilità della sopravvivenza del dischetto sono state giudicate "molto alte", così le 30 milioni di pagine Wikipedia potrebbero effettivamente essere sbarcate sul satellite. Ci vorrà ancor un bel po' prima che l'uomo raggiunga nuovamente la Luna (la NASA tenta il tutto per tutto nel 2024), ma forse possiamo consolarci con l'idea che il nostro sapere, e la nostra storia, siano già là. Certo, la certezza che la copia dell'enciclopedia non sia andata distrutta assieme alla sonda non ce l'abbiamo.

Ora però si cerca di rintracciare l'esatta posizione dell'enorme archivio. Archivio che non contiene solamente Wikipedia in lingua inglese, ma anche 30mila libri, inclusa la Bibbia, alcuni disegni dei bambini, la testimonianza dei sopravvissuti della Shoah e perfino i trucchi del prestigiatore David Copperfield, che li aveva affidati proprio alla Luna.

Partita il 22 febbraio, la sonda Beresheet doveva essere il primo veicolo quasi interamente finanziato da privati a raggiungere il satellite. Effettivamente il lander di SpaceIL ha toccato la Luna, ma nel farlo si è schiantata rovinosamente per colpa di un guasto.

Questo non fermerà comunque l'ambizione dell'azienda israeliana che, presto o tardi, tenterà nuovamente l'impresa.