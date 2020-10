Siete assillati dalle chiamate, tra spam e disturbatori? Ecco 5 strumenti

Gli smartphone ci consentono di svolgere miriadi di azioni ovunque ci troviamo. Tuttavia, essi possono diventare anche una sorta di "disturbo", dato che ci rendono potenzialmente reperibili a qualunque ora del giorno. Se poi, in questo marasma, aggiungiamo la presenza di call center e simili, forse è meglio mettere in atto degli accorgimenti.

Probabilmente è successo anche a voi: essere continuamente chiamati, magari durante il weekend, da un numero di cui non conoscete nemmeno la provenienza. In genere si tratta di call center o di aziende che vogliono proporvi offerte mirabolanti. Spoiler: si tratta di promozioni che molto probabilmente non vi interessano.

Inoltre, sono stati inventati strumenti come e-mail e servizi di messaggistica istantanea proprio per avere una comunicazione rapida e senza particolari disturbi, in quanto gli interlocutori possono rispondere quando si trovano nella condizione di farlo. Insomma, a meno di emergenze, quel numero che vi sta assillando e che non avete in rubrica probabilmente è relativo a qualcosa che non vi interessa, altrimenti sarebbero stati utilizzati altri metodi di comunicazione e non 10 chiamate.

Non a caso, esistono vari metodi che consentono di bloccare le chiamate "disturbanti". Di seguito trovate cinque strumenti che potrebbero tornarvi utili.

Funzionalità native dello smartphone: molti dispositivi consentono, senza installare altre applicazioni, di bloccare i numeri che vi stanno assillando. Ogni dispositivo ha la sua procedura, ma in genere basta aprire l'app "Telefono", recarsi nelle impostazioni e cercare l'opzione per bloccare i numeri. Spesso c'è anche una "protezione spam", che vi aiuta a evitare i call center. Se volete un consiglio, date un'occhiata anche alla possibile presenza di una funzionalità per nascondere le chiamate bloccate dal registro telefonico. In questo modo, non vi "sentirete obbligati" a rispondere a quel call center. Sono tutte funzionalità pensate proprio a questo scopo; Tellows: un metodo molto utile per comprendere chi vi sta chiamando è passare per un servizio di segnalazione dei numeri "assillanti". Tra i più famosi c'è sicuramente Tellows, accessibile direttamente tramite il suo portale ufficiale. Basta inserire il numero e, se molte altre persone sono state chiamate da quest'ultimo, Tellows vi mostrerà le segnalazioni degli altri utenti; Lista call center AGCOM: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) mette a disposizione un sito Web ufficiale sempre aggiornato che consente di comprendere se un numero che vi sta chiamando è un call center registrato. Ci sono dei limiti, in quanto questo sistema si basa sul database del ROC (Registro degli Operatori di Comunicazione), ma può sicuramente tornare utile; App di terze parti: per quei dispositivi che non dispongono di una funzionalità nativa in grado di bloccare le chiamate, potreste pensare di installare un'applicazione di terze parti. Ce ne sono a bizzeffe negli store digitali, sia sul Play Store che sull'App Store. Se volete un consiglio, provate a dare un'occhiata a TrueCaller; Provate a cercare il numero su WhatsApp/Telegram: se non riconoscete un numero, esso potrebbe appartenere a qualcuno che ha reperito il vostro da qualche gruppo relativo alle app di messaggistica istantanea. Potreste, dunque, provare a cercarlo tramite queste ultime per comprendere se si tratta di una situazione di questo tipo.

Insomma, abbiamo "messo in piedi" una lista di strumenti interessanti che potrebbero tornarvi utili quando finite al centro delle, purtroppo sempre più diffuse, chiamate a raffica.