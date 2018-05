Assistant ora può effettuare chiamate e fissare appuntamenti grazie a Google Duplex

Almeno al momento, è Google Assistant il protagonista assoluto del Google I/O 2018, perchè quando credevamo di aver concluso il nostro coverage sull'IA, l'amministratore delegato della compagnia di Mountain View, ha stupito tutti presentando Google Duplex.

La demo mostrata sul palco ci ha davvero lasciati a bocca aperta, perchè l'assistente personale è a tutti gli effetti in grado di farci da segretario, fissando appuntamenti per nostro conto.

E' stato mostrato un Assistant con la voce di una donna fissare un appuntamento da una parrucchiera, con tanto di "mmm hmm" che sembrava essere davvero realistico, al punto che ha fatto sorridere tutti i presenti ed ha costretto Pichai a sottolineare più volte che la telefonata è reale. E' praticamente impossibile capire che si sta parlando con un'intelligenza artificiale, visti i toni usati nelle telefonate e la naturalezza del linguaggio. L'assistente, attraverso Duplex, è in grado di capire le diverse sfumature della conversazione e si adatta in automatico.

Pichai ha affermato che l'Assistente può porre domande come i tempi di attesa e gestirà l'interazione con grazie e cortesia.

La funzione sarà accessibile chiedendo ad Assistant di fissarci semplicemente un appuntamento, che sia dal medico o dal parrucchiere, o in un ristorante. A questo punto la telefonata partirà in automatico a nostra insaputa ed una volta completata si riceverà un reminder in calendario.

Google Duplex è ancora in fase di sviluppo, ma riuscirà a capire tutte le sfumature ed i dialetti del linguaggio.