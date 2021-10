L'Assistente Google potrà essere utilizzato anche senza 'Hey Google'

Mentre l’Antitrust europeo sferra la sua offensiva verso Big G con un’indagine riguardante l’Assistente Google, dovuta da sospetti di monopolio forzato, quest’ultimo sembra prossimo a ricevere novità importanti: in particolare, una nuova funzionalità che permetterebbe di utilizzarlo senza dire “Hey Google”.

I colleghi di XDA Developers hanno infatti individuato le cosiddette “Quick Phrases” o “Frasi Rapide”, le quali stanno ufficialmente approdando su dispositivi mobili del robottino verde a partire dai Google Pixel con la beta di Android 12. Sebbene la feature in questione non sia stata ancora ufficialmente annunciata dal colosso di Mountain View, il suo funzionamento è alquanto semplice: una volta abilitata, l’Assistente Google si attiverà automaticamente in momenti specifici in attesa di comandi.

Alcune di queste situazioni chiave sono, per esempio, l’arrivo di chiamate in entrata e l’attivazione di timer o sveglie. Nel primo caso l’Assistente Google si aspetterà il comando “Rifiuta” o “Rispondi”, mentre nel secondo, come potete vedere dallo screenshot allegato in calce alla notizia, l’Assistente attenderà il comando “Ritarda” o “Spegni” per eseguire la rispettiva azione.

Insomma, si tratta di una novità alquanto interessante le cui potenzialità sono numerose ma di cui non sono note le tempistiche di lancio sul mercato in via definitiva. Trattandosi di un test su Android 12, non è da escludere la possibilità di trovare questa funzionalità solamente su smartphone con l’ultima versione del sistema operativo; tuttavia, tale opzione comporterebbe un rilascio particolarmente distante e potrebbe rivelarsi una soluzione difficilmente percorribile. Non ci resta quindi che attendere pazientemente.

Intanto si parla anche di sostenibilità: Google ha pensato di lanciare diverse novità “green” nei suoi servizi, dalla visualizzazione di percorsi “ecologici” su Maps alla ricerca di voli con emissioni di CO2 basse.