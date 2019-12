Un assistente vocale robotica è in arrivo sulla Stazione Spaziale Internazionale

Dopo la fugace visita di FEDOR, sulla Stazione Spaziale Internazionale è in arrivo un altro visitatore robotico. Chiamato "l'assistente degli astronauti", CIMON 2 (successore di CIMON, che arrivò sull'ISS nell'estate del 2018) è un robot sviluppato dalla compagnia aerospaziale europea Airbus per conto dell'agenzia spaziale tedesca, DLR.

CIMON 2 presenta alcuni aggiornamenti significativi rispetto al suo predecessore. Ad esempio, il nuovo robot è stato aggiornato con il software "Watson Tone Analyzer" di IBM Cloud, dando a CIMON 2 la capacità di valutare e reagire alle emozioni degli astronauti.

"Con questo aggiornamento, CIMON si è trasformato da assistente scientifico in partner di conversazione empatico", scrivono i rappresentanti di IBM in una nota. "In particolare, CIMON 2 ha microfoni più sensibili e un avanzato senso di orientamento. Le nuove funzionalità di intelligenza artificiale e la stabilità delle complesse applicazioni software sono state notevolmente migliorate nel nuovo robot."

Questo robot mantiene le capacità principali del primo CIMON: di forma sferica, dal perso di 5 chilogrammi e con una faccia semplice, quasi da cartone animato. Il robot poteva anche "volare", aspirando aria e facendola soffiandola attraverso un sistema di tubi. "Per noi, questa è una parte del futuro del volo spaziale umano", ha affermato Christian Karrasch, capo progetto CIMON lo scorso anno, poco prima del lancio dell'originale della prima versione del robot.

"Se vai sulla luna o su Marte, non puoi portare tutta l'umanità e gli ingegneri con te", aggiunge Karrasch. "Quindi, gli astronauti, saranno da soli. Ma grazie alla presenza di un'intelligenza artificiale, hai a tua disposizione tutta la conoscenza dell'umanità." Sicuramente, un modo per far sentire meno soli gli astronauti all'interno della Stazione Spaziale Internazionale (dove si è recentemente rotto il bagno).