L'assistente vocale di Sonos è realtà: la voce è quella di Giancarlo Esposito!

La scorsa settimana vi abbiamo riportato che Sonos avrebbe lanciato un assistente vocale a breve. A quanto pare, i leak comparsi sul web negli scorsi giorni si sono rivelati fondati, perché l'azienda specializzata in dispositivi audio ha effettivamente annunciato il suo assistente vocale, Sonos Voice Control.

Non sono chiari i motivi che abbiano spinto l'azienda americana a lanciare una tecnologia proprietaria di questo tipo, specie considerando che molte soundbar Sonos sono compatibili con Alexa, Siri e Google Assistant. Sembra però che il software sia parte integrante dei piani della compagnia per il futuro, che dovrebbero passare per la diversificazione dell'offerta di device smart per la casa.

Inoltre, Sonos Voice Control ha una feature che nessun altro assistente vocale può vantare: la sua voce è quella di Giancarlo Esposito. Esposito, per chi non lo sapesse, è l'iconico interprete di Gus Fring nella serie TV Breaking Bad ed è recentemente riapparso in Better Call Saul e in The Mandalorian. Inoltre, l'attore ha interpretato anche Anton Castillo in Far Cry 6.

Ad ogni modo, Sonos Voice Control sarà disponibile su ogni smart speaker Sonos dotato di un microfono, a partire dai Sonos One di prima generazione. Per attivare l'assistente vocale è possibile usare una wake phrase, come "Hey Sonos". Il software, inoltre, potrà riprodurre, su richiesta dell'utente, musica, album, radio e podcast presenti su Apple Music, Amazon Music, Deezer e Pandora, oppure collegarsi direttamente a Sonos Radio. Purtroppo, però, Sonos Voice Control non supporta né Spotify né YouTube Music, almeno per il momento.

Un altro dei selling point di Sonos Voice Control, che per il produttore potrebbe essere il motivo per cui molti utenti potrebbero preferirlo rispetto a Siri, Google Assistant ed Alexa, è che l'assistente vocale della compagnia di Santa Barbara esegue tutte le operazioni on-device, senza cioè scambiare dati con i server del produttore, tutelando così la privacy degli utenti.