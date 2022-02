Che associazione c'è tra cibo e dolore? Ecco perché nel malessere ci viene fame

Se da una parte imprecare ci aiuta ad affrontare il dolore, dall’altra anche mangiare molto ci fa sentire meglio nei momenti di malessere - sebbene poi, sul lungo termine, possa creare sensi di colpa. Ma perché esiste questa associazione tra dolore e cibo? Finalmente abbiamo una possibile risposta.

Grazie ai ricercatori del Del Monte Institute for Neuroscience e al loro studio pubblicato su PLOS ONE sappiamo perché la nostra mente ci spinga a mangiare di più quando stiamo male. Trovare piacere nel cibo non sarebbe dovuto, come molti potrebbero pensare, alla dolcezza della pietanza; anzi, esaminando la risposta di un partecipante allo studio a un dessert di gelatina e a un budino, è stato scoperto che lo zucchero non cambierebbe il comportamento alimentare, bensì lo farebbe il grasso.

Scendendo nel dettaglio, le persone analizzate – con dolore lombare acuto e mal di schiena cronico – hanno notato come mangiare il budino abbia causato una perdita di piacere e appetito. Inoltre, hanno aggiunto che gelati e biscotti, cibi ricchi di grassi e carboidrati, diventano problematici nel tempo a causa della sensazione di sazietà generata.

Questi cambiamenti alimentari sarebbero dovuti, stando alle scansioni cerebrali dei partecipanti allo studio, dall’area del cervello nota come nucleus accumbens, nota proprio per il suo ruolo nel processo decisionale. Nei pazienti dal dolore cronico è stata notata una dimensione più ridotta del nucleus accumbens, fattore critico nel cambiamento del comportamento alimentare.

Come spiegato dall’autore principale Paul Geha, “Questi risultati suggeriscono che l'obesità nei pazienti con dolore cronico potrebbe non essere causata dalla mancanza di movimento, ma forse cambiano il modo in cui mangiano. E questo cambiamento può portare allo sviluppo dell'obesità”.

