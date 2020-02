Quale associazione ha vinto il Nobel per la Pace in questi anni?

Il premio Nobel per la pace (che poteva anche essere vinto da Greta Thunberg quest'anno) è stato istituito dal testamento di Alfred Nobel del 1895 ed è stato assegnato per la prima volta nel 1901, come gli altri premi istituiti da Nobel stesso.

A differenza degli altri premi Nobel, quello per la pace viene assegnato in Norvegia, e non in Svezia. La cerimonia di consegna del Nobel per la pace si tiene infatti a Oslo. Il vincitore del premio viene scelto dal Comitato per il Nobel norvegese, composto da cinque persone scelte dal Parlamento norvegese.



L'annuncio della decisione viene effettuato a metà ottobre e la consegna del premio avviene presso il municipio di Oslo. È anche l'unico premio Nobel che può essere assegnato non solo a singole persone, ma anche a intere organizzazioni. Nel suo testamento Alfred Nobel stabilì che mentre i premi per la scienza e per la letteratura dovevano essere decisi da istituzioni svedesi (l'Accademia reale svedese delle scienze per i Nobel della chimica, della fisica e dell'economia, il Karolinska Institute per la medicina, l'Accademia svedese per la letteratura), quello per la pace avrebbe dovuto essere deciso da un Comitato nominato dal Parlamento norvegese.

Greenpeace, non ha mai vinto il premio Nobel per la Pace. A vincerlo sono stati Amnesty International (1977), Medici senza frontiere (1999) e l'Unione Europea (2012). Inoltre, nella storia, solamente quattro persona hanno vinto più di un nobel.