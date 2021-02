Per la prima volta in assoluto è stata clonata una specie a rischio di estinzione

Ottima notizia! Gli scienziati hanno clonato con successo una creatura che si trovava all'interno dell'elenco delle specie a rischio di estinzione degli Stati Uniti: un furetto dai piedi neri (Mustela nigripes) che hanno chiamato Elizabeth Ann.

Il dolce animale è nato il 10 dicembre e, secondo quanto riferito dagli esperti del Fish and Wildlife Service, si trova perfettamente in salute. Questa è la prima volta che viene compiuta un'impresa del genere; ciò suggerisce che la clonazione potrebbe tornare utile come un modo per aiutare le specie che sono sull'orlo dell'estinzione totale.

Gli scienziati del Fish and Wildlife Service e l'organizzazione di conservazione Revive&Restore hanno utilizzato i geni di un furetto morto 30 anni fa per clonare Elizabeth Ann. Mentre la madre dell'esemplare clonato è addomesticata, Elizabeth Ann si comporta come un animale selvatico, permettendole di sopravvivere al di fuori di un laboratorio.

L'impresa per far nascere il furetto è stata il risultato di uno sforzo di sette anni. La sua nascita e, speriamo, sopravvivenza offrono una nuova opportunità per far rivivere una specie che si pensava fosse completamente estinta a causa della perdita di habitat fino all'inizio degli anni '80. Insomma, una nuova speranza che servirà, in futuro, a non far scomparire del tutto le specie della Terra. Una soluzione creata dall'uomo a causa di una distruzione senza precedenti provocata da esso stesso.

Rimanendo in tema: in Cina sono state clonate due scimmie e il primo gatto per scopi commerciali.