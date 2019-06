Trovato, per la prima volta in assoluto, un fossile con le piume di colore blu

È la prima volta che gli scienziati trovano delle piume di colore blu all'interno di un fossile. Nello specifico, il piumaggio è appartenuto a un uccello preistorico: l'Eocoracias brachyptera.

Dopo milioni di anni di fossilizzazione le piume scompaiono, ma la melanina viene preservata da alcune "contenitori" chiamati melanosomi. Il pigmento di melanina conferisce agli uccelli i colori nero, marrone rossiccio e grigio.

Alcuni colori del piumaggio di alcuni uccelli non si manifestano attraverso la melanina, ma diventano visibili grazie alle strutture cellulari e alla rifrazione della luce. Questi sono noti come colori strutturali e possono essere spesso anche iridescenti (ad esempio come le penne della coda di un pavone).

Esaminando l'albero genealogico della creatura, vecchia 48 milioni di anni, e la dimensione e la forma di alcune strutture, gli scienziati sono arrivati alla conclusione che l'uccello avesse un piumaggio di colore blu.

I melanosomi di questo uccello erano infatti diversi rispetto ad altri uccelli con delle piume di colore differenti. Grandi 1.400 nanometri e larghi 300, i melanosomi delle penne di colore blu sono molto più grandi rispetto a quelle di colore nero, ma sono molto simili a quelli di colore grigio.

“Dobbiamo anche capire come nasce il colore grigio. Questo è fatto in un modo molto diverso negli uccelli rispetto ai mammiferi" ha affermato Frane Barbarovic, capo dello studio. Il prossimo passo del team sarà infatti quello di determinare le probabilità degli uccelli di sviluppare il colore blu in base allo stile di vita.