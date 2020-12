Per la prima volta in assoluto gli scienziati hanno sondato gli strati interni di Marte

Per la prima volta nella storia umana, gli scienziati hanno analizzato i dati della struttura interna di un pianeta, stiamo parlando del mondo più conosciuto e studiato dopo la Terra: Marte. Grazie ai dati raccolti dal lander InSight Mars della NASA, ora sappiamo che il Pianeta Rosso probabilmente è composto da tre strati di roccia.

Si tratta di una scoperta molto importante, e non solo perché non è mai stata fatta prima, ma probabilmente perché aiuterà gli scienziati a capire l'evoluzione del Pianeta Rosso e il suo cambiamento nel tempo. Il lander InSight della NASA è notoriamente conosciuto per la sua lotta "all'ultimo sangue" con il suolo di Marte, così come vi abbiamo ampiamente raccontato.

Il lander, tuttavia, ha altri strumenti per studiare la composizione del pianeta. In questo caso, può misurare il modo in cui diversi tipi di onde sismiche viaggiano attraverso il terreno per determinare lo spessore di ciascuno degli strati di Marte e di cosa sono fatti, in modo simile a come gli scienziati studiano i terremoti sulla Terra.

Così, dopo aver studiato oltre 480 martemoti grazie al lander, gli scienziati della NASA hanno accumulato dati sufficienti per iniziare a rispondere ad alcune grandi domande sul Pianeta Rosso. Sulla base di quelle letture, i dati di InSight suggeriscono che la crosta di Marte abbia due o tre strati che, combinati, hanno uno spessore di 20 o 37 chilometri. Molto più spessa della crosta terrestre sotto gli oceani, ma considerevolmente più sottile della crosta continentale terrestre.

C'è ancora molto lavoro da fare per determinare realmente gli strati di Marte, ma questo è un primo passo davvero molto importante.