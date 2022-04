Per la prima volta in assoluto è stato scoperto un super potere dei calamari

Per la prima volta all'interno della documentazione scientifica, i calamari sono stati ripresi a cambiare colore per mimetizzarsi con l'ambiente circostante. In precedenza si credeva che solo seppie e polpi potessero utilizzare la mimetizzazione, ma gli scienziati si sono ricreduti in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports.

"I calamari di solito si librano in mare aperto, ma volevamo scoprire cosa succede quando si avvicinano un po' a una barriera corallina o se vengono inseguiti da un predatore sul fondo dell'oceano", ha spiegato uno dei tre primi autori del documento, il dott. Ryuta Nakajima, ricercatrice ospite dell'OIST, in una dichiarazione.

Poiché queste sono creature che vivono nel mare aperto, e mantenerli in un ambiente di laboratorio è difficile, gli scienziati non sono riusciti a studiarli per bene. Il problema è stato arginato nel 2017, quando gli addetti ai lavori hanno allevato una specie di calamaro ovale noto localmente come "Shiro-ika", uno dei tre calamari presenti nelle acque al largo di Okinawa, in Giappone.

La scoperta della loro mimetizzazione è avvenuta per caso: mentre i ricercatori dell'Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST) stavano ripulendo i serbatoi dove erano cresciute un po' di alghe, gli esperti si resero conto che, quando i calamari nuotavano sopra i vegetali, assumevano un colore più scuro mentre in altre parti della vasca erano più chiari (sapete che esistono calamari simili alle fragole?).

Così hanno attuato un esperimento per verificare le loro scoperte. Gli addetti ai lavori hanno deciso di lasciare metà vasca sporca, con le alghe, e hanno puntato diverse telecamere sopra l'acquario. Alla fine le creature hanno dimostrato le loro capacità di mimetizzazione, per la prima volta nella documentazione scientifica.

A proposito, come mai la scoperta di questi calamari ha lasciato senza parole gli scienziati?