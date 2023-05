Per la prima volta in assoluto, abbiamo visto una stella mangiare un pianeta

L'astronomia non finisce mai di stupire. Per la prima volta in assoluto, infatti, gli astronomi hanno osservato una stella morente mentre inghiottiva un pianeta: un'istantanea futura del nostro mondo tra circa 5 miliardi di anni, quando la Terra sarà inghiottita dal Sole mentre si espande.

L'evento si è verificato a 13.000 anni luce di distanza da noi. Qui una stella si è rapidamente gonfiata migliaia di volte la sua dimensione originale, fino ad inglobare completamente un pianeta in orbita. Il corpo celeste divorato, che gli scienziati sono stati in grado di studiare a causa del rilascio di firme chimiche, era un gigante gassoso 30 volte più grande della Terra.

"Stiamo vedendo il futuro della Terra", ha afferma sulla rivista Nature l'autore principale Kishalay De, studente post-dottorato presso il Kavli Institute for Astrophysics and Space Research del MIT. "Se qualche altra civiltà ci osservasse da 10.000 anni luce di distanza quando il sole inghiottirà la Terra, vedrebbe qualcosa di molto simile."

Gli astronomi hanno individuato per la prima volta uno strano lampo di luce utilizzando la Zwicky Transient Facility, indagine astronomica che scansiona il cielo alla ricerca di improvvisi cambiamenti nella luminosità delle stelle, trovando poi un segnale chiamato ZTF SLRN-2020, iniziato come un brillante raggio di luce che si è intensificato di 100 volte nei successivi 10 giorni, per poi brillare 100 giorni prima di spegnersi.

Nel frattempo, durante l'evento, gli esperti hanno anche visto un debole bagliore: l'ultimo grido di questo pianeta simile a Giove (che non è il più il corpo celeste con più lune) morente.