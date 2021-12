Per la prima volta in assoluto un uomo paralizzato ha usato la mente per postare un Tweet

Un uomo completamente paralizzato è riuscito a condividere un post su Twitter utilizzando soltanto la sua mente grazie a un'interfaccia cervello-computer. "Non ho avuto bisogno della voce, ho creato questo Tweet soltanto pensando" - così scrive Philip O'Keefe, in un primo grande passo per lo sviluppo di interfacce sempre più a portata di tutti.

O'Keefe è un 62enne australiano affetto da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e a causa della malattia ha avuto una paralisi progressiva. Adesso, grazie all'interfaccia cervello-computer installata nel 2020, l'uomo sta pian piano riacquistando parte della sua indipendenza, riuscendo a comunicare con la sua famiglia e inviare persino e-mail di lavoro.

Il Tweet, il primo del suo genere, è stato inviato il 23 dicembre utilizzando un'interfaccia endovascolare cervello-computer (BCI) sviluppata dalla startup di neuroprotesi Synchron. Come funziona il tutto? Un nodo viene impiantato nel cervello attraverso la vena giugulare nel collo, posizionato nel torace sotto la pelle, evitando così interventi chirurgici al cranio - al contrario di Elon Musk che vuole inserire chip nel cervello.

Il nodo si trova sulla corteccia motoria, parte del cervello responsabile del movimento fisico volontario, e capta i segnali cerebrali. L'utente non deve far altro che osservare lo schermo e immaginare quale lettera vuole digitare. Un dispositivo posizionato sul petto, composto da un algoritmo di apprendimento automatico, elaborerà i dati del cervello e tradurrà quei segnali in specifici comandi.

"Il sistema è sorprendente, è come imparare ad andare in bicicletta: ci vuole pratica, ma una volta che impari a pedalare e stare in equilibrio diventa naturale. Adesso penso soltanto dove voglio cliccare e posso inviare e-mail, effettuare operazioni bancarie, fare acquisti e inviare messaggi al mondo tramite Twitter", ha affermato O'Keefe in una dichiarazione. Recentemente Neuralink ha fatto una cosa simile, facendo giocare una scimmia a Pong con la mente.

Insomma, sicuramente una splendida notizia per tutti coloro che soffrono di questa malattia o che hanno condizioni simili.