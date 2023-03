L'assordante silenzio di Facebook e Instagram: dov'è finita la musica?

Il mancato accordo tra Meta e SIAE è uno di quegli eventi destinati a lasciare una eco per mesi, se non anni. L'accordo sulla musica italiana, tuttavia, sembra aver scatenato un effetto farfalla che coinvolge uno spettro molto più ampio di generi e artisti.

Inutile girarci intorno, su Facebook e Instagram la musica latita sempre di più. Se sulla piattaforma blu qualcosa inizia a ricomparire, su Instagram il silenzio inizia a farsi assordante.

Già all'alba del take-down un aspetto è stato chiaro a tutti: sui social di Meta non stava scomparendo solo la musica legata al repertorio SIAE. A mettere nero su bianco questa situazione è stata proprio Soudreef, gestore indipendente che in Italia detiene i diritti d'autore di svariati artisti anche noti. Tra questi, Laura Pausini e Marracash rappresentano forse i "big", ma anche Ultimo e Mr. Rain (tra l'altro unici due artisti attualmente disponibili nelle stories di Facebook), protagonisti assoluti dell'edizione 2023 del Festival di Sanremo, rientrano tra le fila dell'ente inglese.

La stessa Soundreef ha spiegato di essere al lavoro per il ripristino del proprio repertorio sulla piattaforma, ma sottolinea come il mancato accordo tra le parti abbia danneggiato l'intero panorama musicale, italiano e non, con la musica internazionale che effettivamente si è ridotta all'osso sui due social network. Non è ancora chiaro se tutta questa situazione sia conseguenza di problematiche nel delisting della musica di competenza SIAE oppure se si tratti di un'operazione portata avanti con intenzionalità. Per il momento è anche abbastanza inutile provare a formulare ipotesi in tal senso. Ci limitiamo a ricordare le dichiarazioni di SIAE sull'accordo con Meta, sperando che si possa trovare un accordo che faccia contente entrambe le parti e che, soprattutto, ci restituisca la nostra musica.