L'assurda caratteristica di questo animale ti sviterà il cervello: la conoscevi?

Nelle pianure del Madagascar sudoccidentale vive una lucertola conosciuta come "camaleonte di Labord" (Furcifer labordi) con un ciclo vitale decisamente... insolito. La loro particolarità? Sono funzionalmente estinti per diversi mesi all’anno.

Dopo aver visto il primo camaleonte robotico, è opportuno sottolineare come i camaleonti di Labord iniziano la loro (breve) vita schiudendosi in sincronicità all'inizio della stagione delle piogge a novembre.

"I primi anni di vita di questo camaleonte sono caratterizzati da una crescita rapida, che porta alla maturità sessuale a meno di due mesi di età. Dopo l'accoppiamento, il declino senescente diventa evidente e, entro la fine della stagione delle piogge, a marzo, si verifica un'ampia moria della popolazione di entrambi i sessi ", spiega un articolo del 2017 sulle lucertole.

Per le femmine di questo splendido animale che potete osservare al seguente link, questo rapido e triste processo, avviene subito dopo aver seppellito le uova per tenerle al sicuro durante l'intera stagione secca, da aprile a ottobre.

"Le femmine mettono tutta la loro energia nella produzione di uova che devono superare la lunga siccità mentre sono sottoterra. Muoiono nel giro di poche ore dopo averli deposti, poiché hanno poche risorse rimaste", hanno detto a WordsSideKick.com Valeria Fabbri-Kennedy e Chris Raxworthy, un erpetologo dell'American Museum of Natural History.

La loro insolita durata di vita consente loro di sopravvivere alla stagione calda, essenzialmente saltandola, trascorrendo quel tempo come un uovo.

"Con un periodo di incubazione di 8-9 mesi, F. labordi trascorre la maggior parte della sua vita come embrione in via di sviluppo nell'uovo, probabilmente come adattamento al clima altamente stagionale", aggiunge l'articolo.

I tempi della moria variano a seconda della regione del Madagascar e della durata della stagione delle piogge. Ma poiché gli animali muoiono dopo la riproduzione e trascorrono diversi mesi nell'incubazione, per diversi mesi all'anno la specie è sostanzialmente estinta, senza esemplari adulti in natura, ma solo con piccolissime uova sotto terra.

