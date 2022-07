Questa assurda figura è incomprensibile per noi esseri umani: ecco a voi l'Ipercubo

Con geometrie e disegni noi esseri umani ce la caviamo piuttosto bene, e siamo in grado di riconoscere qualsiasi forma che sia rappresentata concretamente in spazi fino a tre dimensioni. Ma cosa succede quando parliamo di figure a 4 dimensioni? Scopriamo insieme la natura dell'Ipercubo, o Tesseratto.

Probabilmente avrete già sentito nominare la parola "tesseratto" in passato, in particolar modo se siete fan della saga Marvel degli Avengers o se vi siete appassionati di fronte al capolavoro fantascientifico di Christopher Nolan, Interstellar.

Sebbene possano sembrare termini inventati, in realtà tesseratto e ipercubo sono sostanzialmente sinonimi che indicano un cubo raffigurato in 4D. Potrebbe sembrare ostico da capire, ma è assolutamente plausibile e non è colpa vostra: gli umani sono abituati a pensare e a vedere il mondo così come appare, limitando la percezione della realtà alle tre dimensioni (lunghezza, larghezza e profondità). Siamo ben consapevoli anche della quarta, ovvero il tempo, ma non avendo grande influenza sulla quotidianità la trascuriamo, credendola come un parametro "assoluto".

La fisica moderna ci insegna che tempo e spazio sono strettamente connessi e che considerarle entità separate è un errore. A complicare ancora di più le cose ci pensa la Matematica che dice: "Ehi, ma in realtà qualsiasi cosa può essere rappresentata in N-dimensioni, persino centinaia". Sebbene possa sembrare assurdo, e sfugga ad ogni senso logico, la rappresentazione n-dimensionale è assolutamente plausibile e reale. Il fatto che per noi non sia concepibile (nemmeno con rappresentazioni grafiche) non pregiudica la sua veridicità.

A questo punto ritorniamo al nostro discorso sull'ipercubo: si tratta di un semplicissimo cubo rappresentato in 4 dimensioni. Così come un quadrato è un cubo in 2 dimensioni, così il tesseratto ne è l'equivalente in 4D. Più nello specifico, come il cubo è composto da un insieme di 6 quadrati, così il tesseratto è una figura geometrica perfetta, composta a sua volta da 8 cubi. Qui potrete vedere effettivamente come viene "esploso" un ipercubo.

Il video che trovate in calce alla news spiegherà molto meglio la sua "natura", ma tenete a mente una cosa: l'ipercubo sembra che si stia rivoltando come un calzino, ma in realtà il movimento che viene eseguito è una semplice rotazione su un piano ortogonale. Il nostro cervello, come già ribadito, è limitato nella comprensione di certe geometrie quadrimensionali, anche se la rappresentazione video è in 3D.

Vi fuma un po' il cervello adesso? Se avete ancor più voglia di fondervi le sinapsi, qui capirete come un universo a 5 dimensioni può spiegare la materia oscura.